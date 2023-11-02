دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مشار بمدينة حائل، اليوم، أكبر تلسكوب راديوي بالشرق الأوسط تحت مسمى ( منارة حائل الفضائية ) ، والتي أقامته الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي.

واطلع سموه على ماتحتويه منارة حائل الفضائية من إمكانيات تقنية وفنية في موقعها بجوار أقدم مرصد فلكي أثري بالمنطقة .

ثم شاهد سموه مجموعة من المشاركات المتميزة تحت مظلة منارة حائل الفضائية و منها مشاركات لطلاب وطالبات ومخترعات واحجار نادرة .

كما شهد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد توقيع عدد من الاتفاقيات التي أبرمت بين الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي وكل من أمانة منطقة حائل ، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، وجمعية التنمية السياحية بحائل ، ونادي حائل لهواة الهايكنق ، وذلك بهدف التعاون في كل مايخدم المجالات التعليمية والسياحية والفلكية والتدريبية.