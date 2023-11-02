أقدم شخص على الغطس في أحد شوارع الدمام ، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر منصة «إكس» ، رجلاً يقفز في مياه الأمطار التي تدفقت في شوارع الدمام .

وفي وقت سابق ، غرقت بعض السيارات في مياه السيول في أحد انفاق الدمام ، بالإضافة إلى تساقط حبات البرد الكبيرة التي أدت إلى تحطم زجاج السيارات .

ويُذكر أن المركز الوطني للأرصاد ، توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة على أجزاء وزخات من البرد على أجزاء من المملكة .