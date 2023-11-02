ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله أكثر من 15 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وأكدت أنه جرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.