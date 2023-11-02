نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ما تضمنه المرسوم الملكي من تعديل نص المادة (15)، إلغاء المادة (18)، من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 1397/7/13هـ، ويمكن التعرف على شروط القبول في الكليات العسكرية بعد تعديل مادة (15) من نظام الكليات العسكرية من خلال إتباع السطور التالية.

وأوضح المركز الوطنى أن الشروط هي:

تكون شروط القبول في الكليات العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة، والشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها؛ وفقاً لما يأتي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تتطلب ذلك.

4- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للرجل (165 سم / 52 كجم) والمرأة (158 سم / 47 كجم)، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم مناسباً للقبول بحسب ما تحدده اللائحة الداخلية.

5- أن يكون غير متزوج بأجنبية.

6- أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري)، واختبار اللياقة البدنية.

ملاحظة:

– إلغاء المادة (18) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 1397/7/13هـ.

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