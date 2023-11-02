أوضح المستشار القانوني أحمد الشيخي أنه لم تصل أسباب قرار الانضباط الصادر ضد مسؤول الاحتراف بنادي ‎الشباب الأستاذ ماجد المرزوقي؛ وبالتالي لم يتمكن الأطراف من الاستئناف ضد القرار (حتى اللحظة).

وأضاف الشيخي بأنه رغم أن قضايا كثيرة بدأت بعدها وانتهت بشكل كامل (كقضية لاعب ‎النصر الكابتن سلطان الغنام)، ما زال هذا القرار (٣٠٠ ألف كغرامة وإيقاف لمدة عام) بمنطوق فقط، وبدون أي أسباب.

وتابع الشيخي بأن إرسال أسباب القرار عاجلاً سيسهم في استمرار النجاحات وجودة العمل القانوني باتحاد الكرة، وسيساعد على حسم القضية قبل الشتوية القادمة، وذلك مهم جداً؛ حيث رفضت لجنة الاحتراف طلبات تسجيل لنادي الشباب بحجة أنها موقعة من شخص (موقَف)، ولا شك أن استمرار هذا الوضع للشتوية لن يكون مثالياً، وأثق جداً بأنها مسألة وقت ليس إلا.

وأردف الشيخي “يذكر أننا شرحنا سابقاً بأن العقوبة مبالغ فيها، ولا تنسجم مع الظروف المحيطة بالواقعة، ولا مع سوابق لجنة الانضباط نفسها؛ وأن المتوقع أنها ستُخفض في الاستئناف”.