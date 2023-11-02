دخل الإعلاميان محمد الذايدي، وبندر الدبيخي في مناقشة حادة على الهواء مباشرة بسبب الهلال والنصر.

وكان بندر الدبيخي قال خلال برنامج “الحصاد الرياضي”: “من المفترض أن يشارك ‎النصر في كأس العالم بدلاً من ‎الهلال”.

ورد الذايدي على حديث الدبيخي مستنكرا: “لأن معهم رونالدو ؟ وهم لم يحققوا بطولة آسيا”.

يذكر أن الهلال يشارك في منافسات كأس العالم للأندية بصفته بطلا لدورى أبطال آسيا ٢٠٢١، فيما حجز نادي الاتحاد مقعده في مونديال الأندية 2023 بعد غياب طويل، بعدما تمكن من حصد لقب دوري روشن لموسم 2022-2023.