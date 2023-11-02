قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ، معاقبة كل من البرازيلي أندرسون تاليسكا محترف نادي النصر ، والمصري طارق حامد محترف نادي ضمك .

وقالت اللجنة في بيان رسمي لها ، اليوم الخميس ، إيقاف تاليسكا مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي ، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20000 ريال .

وكان تاليسكا تعرض للطرد في مباراة فريقه أمام الاتفاق ، قبل نهاية الشوط الأول .

كما عاقبت اللجنة أيضاً طارق حامد لاعب ضمك ، بالإيقاف لمدة مباراتين ودفع غرامه مالية قدرها 20000 ألف ريال ، وذلك على خلفية قيامه بسلوك غير رياضي في مباراة فريقه أمام نادي الخليج .