أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ، الجدل بعد توقعه بأن قطاع غزة سيصبح دولة إسرائيل في المستقبل .
ونشر هوغربيتس عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، صورة لخريطة فلسطين توضح مدى انتشار بقعة الاستعمار الإسرائيلي وهيمنته على الدولة منذ عام 1947 حتى عام 2005.
وعلق عليها : ” إذا كنت لا تزال تعتقد أن هذا الصراع يدور حول الإرهابيين فأنت مخطئ، منذ عام 1948 كان الأمر دائما يتعلق برحيل الفلسطينيين ، مضيفاً أن أنه تم ومازال طردهم بشكل غير قانوني من أراضيهم الأصلية، وسيتم ضم غزة وتصبح إسرائيل وتذكروا كلماتي” .
وفي وقت سابق ، انتقد هوغربيتس ما يحدث في قطاع غزة ، واصفاً إياها بحرب ذات أبعاد هائلة ترتكبها دولة لم تكن على الخريطة عام 1947 م
اللهم زلزل الأرض تحت أقدام اليهود الصهاينه ** و من يقف معهم وبصفهم **
و من يريد بأخوننا الفلسطينيين التهجير و الضرر ** اللهم أمين **
ماصدقت يافرانك
لأن النبي عليه الصلاة والسلام
أخبرنا غير ذلك
تحرص إيران بعقيدتها الرافضيه على قتل السنه وقد تمكنوا من قتل وتهجير الملايين في العراق وسوريا واليمن والاحواز اما في فلسطين فقد خدمهم في ذلك قادة حماس
الخطه الامريكيه الإسرائيلية الايرانيه احتلال سيناء وتهجير الفلسطينين لها وحماس مهدت الطريق لهم من حيث يشعرون أو لايشعرون فاللهم رد كيدهم في نحورهم واحفظ مصر من كيد الكائدين ومكر الكافرين