أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ، الجدل بعد توقعه بأن قطاع غزة سيصبح دولة إسرائيل في المستقبل .

ونشر هوغربيتس عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، صورة لخريطة فلسطين توضح مدى انتشار بقعة الاستعمار الإسرائيلي وهيمنته على الدولة منذ عام 1947 حتى عام 2005.

وعلق عليها : ” إذا كنت لا تزال تعتقد أن هذا الصراع يدور حول الإرهابيين فأنت مخطئ، منذ عام 1948 كان الأمر دائما يتعلق برحيل الفلسطينيين ، مضيفاً أن أنه تم ومازال طردهم بشكل غير قانوني من أراضيهم الأصلية، وسيتم ضم غزة وتصبح إسرائيل وتذكروا كلماتي” .

وفي وقت سابق ، انتقد هوغربيتس ما يحدث في قطاع غزة ، واصفاً إياها بحرب ذات أبعاد هائلة ترتكبها دولة لم تكن على الخريطة عام 1947 م