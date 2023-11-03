وجهت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ريم السياري، نصيحة للسيدات المتزوجات.
وقالت ريم السياري، عبر مقطع فيديو: “يا بنات إذا زوجك تزوج عليك لا تصارحينه.. بالعكس خليه يخونك وهو خايف أحسن مما يعاندك ويجيبها يسكنها معك”.
وأضافت: “خليه لا يعرف.. أغلب الوقت عندك وإذا راح لعندها راح بالدس، لا تصارحيه ولا تهاوشيه انتي كدا أعطيتيه مناعة”.
وضح والجوب تعبير الوجه تتحدث عن الخبره عن خينة الزوج
مسكينة ** شكلها طايحه في نفس المشكلة ** زوجها متزوج عليها وهي منبطه **!!!!
هذي يبي لها احد يشكمها تعرف ان الله حق هذي متمردة وتحرض النساء … وتخببهم على الرجال .. خسئت
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👍👍👍👍
ناقصات عقل ودين وناكرات العشير والكثير منهم ينكر ان الزواج بثانيه وثالثه خيانه او شي مقرف او او …….. الله يهديكم ياحريم وبسسسس
تقصد زواج المسيار لا تصارح الزوج انها عرفت عنه
وشلون متزوج عليها ويخونها يا البقرة
الزواج من ثانية وثالثة ورابعة جائز ومن خق الرجل و
ليس خيانة
لكن العدل بين الزوجات هو الاهم