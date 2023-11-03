وجهت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ريم السياري، نصيحة للسيدات المتزوجات.

وقالت ريم السياري، عبر مقطع فيديو: “يا بنات إذا زوجك تزوج عليك لا تصارحينه.. بالعكس خليه يخونك وهو خايف أحسن مما يعاندك ويجيبها يسكنها معك”.

وأضافت: “خليه لا يعرف.. أغلب الوقت عندك وإذا راح لعندها راح بالدس، لا تصارحيه ولا تهاوشيه انتي كدا أعطيتيه مناعة”.