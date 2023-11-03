ألغت عروس كندية حفل زفافها لعدم تعهد عدد كافٍ من المدعوين للحفل بإرسال مبلغ من المال لتمويل حفل الزفاف.

وكانت العروس قد طلبت من كل مدعوٍّ للزفاف مبلغ 1500 دولار كندي (1084 دولاراً أمريكياً) مقابل حضوره بدلاً من تقديم هدية، ولكن عندما رفض معظم المدعوين دفع المبلغ، ألغت حفل الزفاف بأكمله.

وأرسلت العروس رسالة عبر البريد الإلكتروني للمدعوين جاءت فيها: «أصدقائي الأعزاء، أشعر بحزن شديد لإلغاء حفل الزفاف، وأعتذر عن الإلغاء قبل أربعة أيام فقط، ولسوء الحظ، انفصلت أنا وخطيبتي بسبب بعض المشكلات الأخيرة التي لا يمكن إصلاحها، وقد قررنا إنهاء علاقتنا وعدم المضي قدماً في أي إجراءات مستقبلية».