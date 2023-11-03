أثارت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، الجدل في ظهورها الأخير في أحد المولات التجارية.
وظهرت شيلاء سبت، وهي تسير داخل المول وبرفقتها ثلاثة شباب ذات بنية جسمانية ضخمة يحرسونها.
وفي وقت سابق، اشتبكت شيلاء سبت مع متابعيها على “تيك توك”، بسبب تكرار تعليقاتهم المتنمرة على سنها وعدم زواجها.
سبحان الله.
بعض الناس مريض نفسي ومتنمر حتى في تعليقاته!!
وكأنه يعترض على خلق الله سبحانه وتعالى، الذي خلقنا فسوانا فعدلنا ، وفي اي صوره ماشاء ركبنا!
وأكثر من هم على هذه الشاكله فيهم نقص ، ويريدون تعويضه بأي شي ، سبحان الله.
💕💕💕💕
😂😂😂😂
👍👍👍👍
شبر ونصف تبي 3 قرود يحرسوها
ههههههههههههههههه