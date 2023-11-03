أثارت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، الجدل في ظهورها الأخير في أحد المولات التجارية.

وظهرت شيلاء سبت، وهي تسير داخل المول وبرفقتها ثلاثة شباب ذات بنية جسمانية ضخمة يحرسونها.

وفي وقت سابق، اشتبكت شيلاء سبت مع متابعيها على “تيك توك”، بسبب تكرار تعليقاتهم المتنمرة على سنها وعدم زواجها.