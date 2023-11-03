تعتبر اللسعات نتيجة الكهرباء الساكنة من الأمور المنتشرة جدًا، خاصة في فصل الخريف، وتحدث نتيجة انتقال بعض الشحنات الكهربائية الصغيرة، من جسم إلى آخر، بعد الاحتكاك بجسم آخر.

وهناك عدة عوامل تؤدي إلى ظهور تلك الكهرباء الساكنه منها: ارتداء ملابس مصنوعة من أقمشة صوفية أو الألياف الصناعية، واستهلاك كميات كبيرة من الأطعمة المالحة، وقلة معدلات الرطوبة في الجو المحيط، وأيضُا جفاف الجلد، الذي بدوره يسهل انتقال تلك الشحنات.

وأكد الباحثون أنه لم يثبت أي خطورة لهذه الشحنات على الجسم، ولتخفيف هذا الشعور يمكن للشخص أن يسير حافي القدمين، وهذا يساعد على تفريغ الشحنات.