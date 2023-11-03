صرح مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي، أنه ربما سيتم اتخاذ القرار حول سحب الثقة من الرئيس الأمريكي جو بايدن قريبا.

وأجاب في مؤتمر صحفي على سؤال حول ما إذا كانت هناك أدلة كافية لبدء إجراءات المساءلة قائلا: “أعتقد أننا سنتوصل إلى قرار حول هذه القضية قريبا جدا”.

وأوضح جونسون أن القرار سيتم اتخاذه بناء على الأدلة وإلى أين تقود، مشيراً بأنه لا يتوقع أن يصدر القرار اليوم.

وتجري لجنة يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقا يهدف إلى إثبات تورط الرئيس جو بايدن في المعاملات التجارية لأقاربه الذين يُزعم أنهم يتاجرون باسمه في جميع أنحاء العالم.

والجدير بالذكر بدأت اللجنة في سبتمبر، تحقيقا رسميا في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أصدروا مذكرات استدعاء للسجلات المصرفية لجيمس بايدن وهانتر بايدن.