ظهرت سيلين ديون في مباراة للهوكي في لاس فيغاس بصحة جيدة، منذ أن ألغت جولتها الغنائية حول العالم بسبب معاناتها مع الإصابة بمرض متلازمة الشخص المتيبس.

ويعتبر هذا الظهور الأول لسيلين ديون منذ 3 سنوات ونصف مضت بعد أن أعلنت مرضها، وذلك في مباراة فريق مونتريال كنديانز ضد فريق فيغاس غولد نايتس، والتي حرصت على خلالها على تقديم التحية للاعبين في غرفة الملابس بعد المباراة.

ونشرت نائبة رئيس الاتصالات بلعبة الهوكي، شانتال ماشابي، صورة لها عبر حسابها على إنستغرام جمعتها بالفنانة الكندية، وهما يقفان جنباً إلى جنب.

وعلقت ماشابي على الصورة قائلة: “زيارة رائعة لملعبنا في فيغاس أمس، شكراً سيلين ديون على كرمك، كان الفريق بأكمله سعيداً جداً بلقائك أنت وعائلتك”.

وكان ظهور سيلين ديون في المباراة برفقة أبنائها وهم رينيه تشارلز البالغ من العمر 22 عاماً والتوأم نيليون وإيدي البالغين 13 عاماً.