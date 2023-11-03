كشف مستشار اجتماعي أسري فياض العجمي عن الأسباب التي تؤدي إلى الانفصال عن الحياة الزوجية.

وقال العجمي أن نشر أسرار الحياة الزوجية أحد الأسباب الرئيسية للانفصال.

وأضاف العجمي بأن بعض الأشخاص يقومون بطرح مواضيع زوجية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل جلب مشاهدات تسبب في تفكك الأسرة.