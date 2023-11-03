أعلنت الجامعة الإسلامية عن توفر وظائف تعليمية رجال (معلم ممارس) عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأوضحت الجامعة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– معلم ممارس.

وأفادت بأن التخصصات المطلوبة كالتالي:

– تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL).

– تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL).

– تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TEFL).

– تدريس اللغة الإنجليزية (ELT).

وأشارت إلى أن الشروط المطلوبة للتقديم هي :

1- الحصول على درجة الماجستير في التخصص المطلوب.

2- ارفاق معادلة الشهادة عند التخرج من جامعة غير

سعودية.

3- أن يكون نظام الدراسة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير عن طريق التفرغ التام (الانتظام الكلي والتعليم الحضوري).

4- ألا يقل التقدير في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن (جيد جداً).

وقالت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1445/04/18هـ الموافق 2023/11/02م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1445/04/25هـ الموافق 2023/11/09م، من خلال : هنا