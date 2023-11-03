أعلنت الجامعة الإسلامية عن توفر وظائف تعليمية رجال (معلم ممارس) عن طريق المسابقة الوظيفية.
وأوضحت الجامعة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– معلم ممارس.
وأفادت بأن التخصصات المطلوبة كالتالي:
– تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL).
– تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL).
– تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TEFL).
– تدريس اللغة الإنجليزية (ELT).
وأشارت إلى أن الشروط المطلوبة للتقديم هي :
1- الحصول على درجة الماجستير في التخصص المطلوب.
2- ارفاق معادلة الشهادة عند التخرج من جامعة غير
سعودية.
3- أن يكون نظام الدراسة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير عن طريق التفرغ التام (الانتظام الكلي والتعليم الحضوري).
4- ألا يقل التقدير في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن (جيد جداً).
وقالت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1445/04/18هـ الموافق 2023/11/02م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1445/04/25هـ الموافق 2023/11/09م، من خلال : هنا
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