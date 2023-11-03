‏أُدرجت مدينة ‎الطائف ضمن قائمة المدن الإبداعية التابعة لمنظمة ‎اليونسكو، حيث تشمل القائمة المدن التي تتميز بمكانة ثقافية وأدبية وخطط مبتكرة لتنمية القطاع الثقافي والإبداعي.

ونشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس احتفاءً بهذه المناسبة قائلا: ‘الطائف، أرض الشعر والأدب ضمن شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية’.

يذكر أن المدن التي حصلت أخيراً على تسمية المدن الإبداعية ستتعاون مع أعضاء الشبكة بغية تنمية القدرة على الصمود في مواجهة الاختلال المناخي أو تفاقم أوجه عدم المساواة أو التوسع الحضري السريع، إذ من المتوقع أن يعيش 68% من سكان العالم في مناطق حضرية من الآن وحتى 2050.