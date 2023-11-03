احتفل ‎هاني سعد زوج الفنانة التونسية درة بعيد زواجهما الثالث، حيث نشر عدة صور تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام، معبرا عن حبه الأبدي لها.

ونشر سعد، عدة صور تجمعه مع زوجته درة، معلقا عليها “لا أستطيع أبدًا أن أخبرك بما يكفي كم أنت جميل، وكم تجعلني أبتسم، وكم تعني لي، ذكرى سنوية سعيدة لحبي الحقيقي الوحيد”.

فيما أعربت درة، عن سعادتها البالغة بتلك الرسالة التي تلقتها من زوجها، حيث أبدت حجم حبها الشديد له، قائلة: «أنت الحب والزوج والسند والأب والابن».

يذكر أن آخر أعمال درة الدرامية، كان حكاية “أول السطر” ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا”، الذي يقدم حكايات منفصلة.