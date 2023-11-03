أعلنت نجمة التنس التونسية أنس جابر، تبرعها بجزء من جائزتها المالية في دورة “دبليو تي إيه” الختامية لمحترفات التنس المقامة في كانكون المكسيكية، إلى الفلسطينيين.

وكانت جابر ثأرت من خسارتها أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا في نهائي ويمبلدون الأربعاء 6-4 و6-3.

وبعد أن حقّقت فوزها الأول هذا الأسبوع، ضمن منافسات البطولة الختامية في كانكون تحدثت جابر، باكية عن الوضع في غزة.

وقالت جابر: “سعيدة للغاية بالفوز، لكنني لم أكن سعيدة في الآونة الأخيرة الوضع في العالم لا يجعلني سعيدة”.

وأضافت: “من الصعب للغاية رؤية الأولاد والاطفال يموتون كل يوم إنه أمر مفجع، لذلك قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين. لا يمكنني أن أكون سعيدة بهذا الفوز فقط، بالتزامن مع ما يحدث. أنا آسفة”.