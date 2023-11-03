أجاب الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري على سؤال هل يجوز لطالب العلم أن يُفتي غيره في أمور الدين.

وقال الشثري بأنه لابد أن يكون الإنسان لديه أربع صفات حتى يتمكن من الفتوى، الأولى أن يكون لديه القدرة على فهم النصوص.

وأضاف الشثري بأن من لا يعرف قواعد النصوص أو غير قادر على تطبيقها لا يصح له الترجيح بين الأقوال.

وتابع الشثري بأن الصفة الثانية أن يكون الشخص جامعا لجميع النصوص الواردة في تلك المسألة، والصفة الثالثة أن يكون لديه معرفة في الأقوال المجتهد فيها، والشرط الرابع أن يكون عارف من لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص.