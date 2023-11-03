أعلن نادي الوداد المغربي وفاة لاعبه أسامة فلوح عن عمر يناهز 24، إثر حادث سير خطير.

وقال النادي في بيان عبر حسابه الرسمي “بأسى وأسف عميقين تلقى المكتب المديري (مجلس إدارة) نادي الوداد الرياضي نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح.

وكان الحادث وقع في 11 أكتوبر، ونُقل فلوح لمستشفى لكنه لازم العناية المركزة طوال تلك الفترة.

وأعرب العديد من اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع فلوح منذ تعرضه للحادث قبل أن يتلقى الوسط الرياضي المغربي نبأ وفاة اللاعب يوم الخميس.