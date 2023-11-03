علّق الناقد الرياضي بندر الراشد على قرار لجنة الانضباط، بإيقاف البرازيلي أندرسون تاليسكا مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20000

ريال .

وقال الراشد خلال لقائه على برنامج برا الـ 18 :” أن غياب تطبيق اللائحة التنفيذية في نادي النصر ساهمت في أن تاليسكا يكرر من هذه التصرفات.”

وأضاف:” أعتقد لجنة الانضباط سمحت بمثل هذه التصرفات إذا كانت العقوبة 20 ألف ومباراتين”

وتابع:” أنا مشكلتي ما هي تاليسكا، مشكلتي طارق حامد تسبب في الموسم الماضي في تصرفات مشينة واليوم يكررها .”

يُذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق، عاقبت البرازيلي أندرسون تاليسكا، بإيقافه مباراتين وهناك مطالبات من الجمهور الرياضي بفسخ عقد طارق حامد بسبب تصرفاته المشينة.