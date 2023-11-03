أكد الناقد الرياضي فيصل الجفن، أن مشاكل طارق حامد في نادي الزمالك المصري كانت كثيرة.

وقال الجفن خلال لقائه على برنامج الديوانية:” مو مستغرب من طارق حامد اللي قاعد يصير لأن هذه تصرفاته، ومو متوقع إن العقوبات رح تردعه.”

وأضاف:” إذا استمر في دوري روشن سنة أو اثنين رح نشاهد مثل هذي التصرفات كثيرًا .”

يُذكر أن طارق حامد نجم وسط نادي ضمك والمنتخب المصري كان قد أحدث حالة من الجدل في الشارع الرياضي داخل المملكة، بعد سلوكه خلال مواجهة فريقه أمام الخليج في صفوفه المهاجم محمد شريف في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشنت الجماهير الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة هجوم عليه حيث طالب البعض بضرورة فسخ التعاقد مع اللاعب و رحيله عن الدوري.