قال الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان أنه من حق نادي النصر أن يكون لديه حكام من أوروبا ومن الصف الأول

وأضاف ” بالنسبة لموضوع الشيطنة فهي صارت حتى عند رؤساء الأندية، إذا لعب مع النصر بعد المباراة يطلع يقول تضررنا من التحكيم وإذا تضرر من فريق آخر لا نسمع منهم أي شئ”.

وتابع ” البعض يفرد ريشه ويحتج تحكيميا وانضباطيا في مباريات النصر فقط ويختفي أمام بقية الفرق، أين اختفى الحكام الأوروبيين”.