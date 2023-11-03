علّق الإعلامي الرياضي أحمد الفهيد على السلوك المشين، الذي فعله تاليسكا أدى إلى طرده في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الاتفاق.
وقال الفهيد خلال حديثه على برنامج أكشن مع وليد:” تاليسكا قام بالتلفظ على الحكم وقبله سلطان الغنام”، لافتُا أن إدارة النصر يجب أن توضح للاعبيها أنهم يضروا فريقهم.
وأضاف:” طارق حامد قام بحركة غير أخلاقية وأرى أن عقوبة لجنة الانضباط مخففة”، مُشيرًا إلى أن المسألة مسألة قيم وأخلاقيات .
أحمد الفهيد: طارق حامد قام بحركة غير أخلاقية وأرى أن عقوبة لجنة الانضباط مخففة .. تاليسكا قام بالتلفظ على الحكم وقبله سلطان الغنام إدارة النصر يجب أن توضح للاعبيها أنهم يضروا فريقهم #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 2, 2023
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