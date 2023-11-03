أكد الناقد الرياضي هاني البشر أن لاعب النصر أندرسون تاليسكا يستحق عقوبة الإيقاف، لافتاً إلى أن تصرفاته لا تساعده على اللعب مع المنتخب البرازيلي.
وقال البشر :”سعيد بسرعة اتخاذ القرار من لجنة الانضباط بشأن عقوبة تاليسكا” مؤكدا أن تاليسكا ولاعب ضمك يستحقون تلك العقوبة.
وأضاف ” استغرب تصرف تاليسكا، لأن هذه التصرفات لا تخرج من لاعب كبير، وأرى أن تاليسكا لا يستحق الانضمام إلى المنتخب البرازيلي”.
#هاني_البشر:
تاليسكا يستحق عقوبة الإيقاف، وتصرفاته لا تساعده على اللعب مع المنتخب البرازيلي ، وسعيد بسرعة اتخاذ القرار من لجنة الانضباط@al6nean#دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/6prWxZ3iNe
— #دورينا_غير (@SBA_sport) November 2, 2023
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يبدولي أن أهدافه المتواليه أثرت عليك