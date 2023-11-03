يقترب مسؤولو نادي الهلال من توقيع عقد رعاية جديد مع شركة كبرى في مجال السيارات .

ويُشار إلى أن الزعيم قد أبرم في الفترة الماضية نحو أكثر من 6 تعاقدات مع رعاة عدة في مجالات مختلفة منذ استحواذ

صندوق الاستثمارات العامة على النادي بنسبة 75 في المئة.

وأكدت مصادر صحفية أن الاتفاق المبدئي تم بين الطرفين، لكن الرعاية ستكون منفصلة عن قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وستظهر في مرافق أخرى في النادي.

وأوضحت المصادر ذاتها تقدم الشركة وفق المفاوضات الجارية، العديد من الخدمات للنادي ولاعبيه، وينتظر أن يتم توقيع العقد في الأيام المقبلة.