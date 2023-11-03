أكد مدير الإعلام والاتصال بنادي الاتفاق عمر الجغيمان أن النادي مازال في انتظار التسجيل الخاص بغرفة الـVAR.
وقال الجغيمان :” شعرنا بالظلم في مواجهة النصر، وما زلنا ننتظر التسجيل الخاص بغرفة الـVAR”.
وأضاف ” الكل تكلموا عن طرد اللاعب علي هزازي ونعرف إن الطرد غير صحيح لذلك إحنا طلبنا الاستماع إلى الشرائط”.
مدير الإعلام والاتصال بنادي #الاتفاق عمر الجغيمان:
شعرنا بالظلم في مواجهة #النصر، وما زلنا ننتظر التسجيل الخاص بغرفة الـVAR#دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/tfMWG2cM6z
— #دورينا_غير (@SBA_sport) November 2, 2023
ههههههههههههه فرع للطواقي ويهرج سررري بس فريق فاشل طول عمره لو مو التحكيم كان ٦
اي ظلم هل تم الغاء عليكم هدف صحيح
النصر الغي عليه عدف صحيح ولم يحسب فاول صحيخ للدون
بالله عليك شعرتوا بالظلم وش ذا البجاحه فيكم ما عليك شرهه نادي انبطاحي وتابع للزعيق