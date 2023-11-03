أكد مدير الإعلام والاتصال بنادي الاتفاق عمر الجغيمان أن النادي مازال في انتظار التسجيل الخاص بغرفة الـVAR.

وقال الجغيمان :” شعرنا بالظلم في مواجهة النصر، وما زلنا ننتظر التسجيل الخاص بغرفة الـVAR”.

وأضاف ” الكل تكلموا عن طرد اللاعب علي هزازي ونعرف إن الطرد غير صحيح لذلك إحنا طلبنا الاستماع إلى الشرائط”.