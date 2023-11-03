يخوض فريق الاتحاد مباراة الشباب، مساء اليوم الجمعة، بقائمةٍ تخلو من البرازيليين فابينيو وإيجور كورونادو، لاعبي الوسط، على الرغم من التحاقهما أمس بالمعسكر في الرياض.

وأفادت مصادر صحفية بأن انضمام الثنائي يرتبط بتحضيرات المدرب البرتغالي نونو سانتو للمباراة المقبلة، التي تجمع الفريق بالقوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا، وليس بلقاء الجولة الـ 12 من دوري روشن.

وانضم معهما أيضًا الجناح البرتغالي جوتا فيليبي، الذي يدخل ضمن خيارات سانتو لآسيا على الرغم من استبعاده محليًا.

وكان كورونادو تعرض لـ وعكة صحية، فيما عانى فابينيو من إصابة في أوتار مفصل القدم، وتجاوز الأول مرضه، ويحاول استعادة جاهزيته.

واختتم الاتحاد استعداداته لمباراة الشباب بحصة تدريبية، مساء أمس الخميس، على رديف ملعب الملك فهد الدولي، تمحورت حول الجوانب الفنية.