استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة بث لـ” قناة العربية ” على سطح أحد المباني وأطلق الرصاص في عدة اتجاهات في رام الله.
وأظهرت مقاطع فيديو اقتحام القوات الإسرائيلية في رام الله ونابلس وعدة مخيمات، بالضفة الغربية وشنت حملة اعتقالات.
وكانت الوكالة الفلسطينية قالت أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 6 مواطنين في نابلس، واقتحم حي الطيرة برام الله، لافتة أن هناك مواجهات اندلعت مع شبان بالحي أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز.
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مكتب قناة "العربية" في رام الله
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pic.twitter.com/VeibUq2sPs
— تحديث الأخبار (@Updateksa) November 3, 2023
نسأل الله الشّفاء للإخوة
العرَب و أن يُوَحّد الله
كلِمَتَهم و صفّهم في وجه
العدوّ الإسرائيلي اليهودي…
لعنه الله …
…
اليهود حِقدهم دفِين⬇️⬇️⬇️:
العِبريّة : لُغة اليهود ، و حرف
الباء يسبِق حرف الرّاء …و طِبقاً
لترتيب حروف الهِجاء ، يُعتَبر
صحيح …
…العربية : لُغة العرب…سائلين
لهم الشّفاء…و حرف الرّاء
يسبق حرف الباء ، و طِبقاً
لترتيب حروف الهِجاء ؛ يُعتبَر
خاطئ …
لذلك و بِناءً عليه ؛ قام اليهود
بإطلاق النّار …لعنهم الله …على
قناة ( العربية).
🇸🇦
نسأل الله الشّفاء للإخوة
العرَب و أن يُوَحّد الله
كلِمَتَهم و صفّهم في وجه
العدوّ الإسرائيلي اليهودي…
لعنه الله …
…
اليهود حِقدهم دفِين⬇️⬇️⬇️:
العِبريّة : لُغة اليهود ، و حرف
الباء يسبِق حرف الرّاء …و طِبقاً
لترتيب حروف الهِجاء ، يُعتَبر
صحيح …
…العربية : لُغة العرب…سائلين
لهم الشّفاء…و حرف الرّاء
يسبق حرف الباء ، و طِبقاً
لترتيب حروف الهِجاء ؛ يُعتبَر
خاطئ …
لذلك و بِناءً عليه ؛ قام اليهود
بإطلاق النّار …لعنهم الله …على
قناة ( العربية).
🇸🇦
زعلوهم 😂