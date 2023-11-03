استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة بث لـ” قناة العربية ” على سطح أحد المباني وأطلق الرصاص في عدة اتجاهات في رام الله.

وأظهرت مقاطع فيديو اقتحام القوات الإسرائيلية في رام الله ونابلس وعدة مخيمات، بالضفة الغربية وشنت حملة اعتقالات.

وكانت الوكالة الفلسطينية قالت أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 6 مواطنين في نابلس، واقتحم حي الطيرة برام الله، لافتة أن هناك مواجهات اندلعت مع شبان بالحي أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز.