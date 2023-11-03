أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تعيين الإيفواري يايا توريه مدربًا مساعدًا للمدير الفني الحالي للأخضر، الإيطالي

روبرتو مانشيني.

وقال الاتحاد السعودي في بيانه:” أنه تم التعاقد مع توريه ليصبح مساعدًا أول لـ مانشيني في الطاقم الفني للمنتخب.”

وأشار إلى أن التعاقد جاء بناءً على طلب من مانشيني نفسه، لضمه ضمن طاقمه الفني في الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن مانشيني سبق له أن درب توريه في مانشستر سيتي، خلال الفترة بين عامي 2010 و2013.

وستكون هذه هي التجربة الخامسة لتوريه صاحب الـ (40 عاما) كمدرب مساعد، حيث سبق أن شغل هذا المنصب في أندية أولمبيك دونيتسك الأوكراني، وأخمات جروزني الروسي، وتوتنهام الإنجليزي، وستاندارد ليج البلجيكي.