ضبطت هيئة التراث اليوم الجمعة، 6 مخالفات لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني في عدد من مناطق المملكة.

وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها:” أن المخالفات كانت كالتالي: مخالفتان جراء التعدي على مواقع أثرية في منطقتي الرياض والجوف، ومخالفتان حيازة قطع أثرية غير مسجلة بمنطقة المدينة المنورة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مخالفة الاتجار بالآثار المنقولة دون الحصول على ترخيص في منطقة مكة، ومخالفة استيراد قطع أثرية دون الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة التراث في الرياض.

وأفادت الهيئة بأنها تتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة إحالتهم إلى لجنة النظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها نظامًا.