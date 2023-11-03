وجه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ، لاعب الهلال ، رسالة للجماهير بعدما إجراء العملية الجراحية له بنجاح، مساء أمس الخميس، في إحدى المراكز الطبية في بلاده

وقال نيمار خلال مقطع فيديو :” مرحبا جماهير الهلال، شكرا على كل الحب، كل شئ تم بشكل جيد، سأعود قريبا معكم قبلة لكم وشكرا على الدعم”.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، خضع على إثرها أمس لعملية جراحية من قبل طبيب المنتخب البرازيلي.