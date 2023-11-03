تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية خطى التوحد الأهلية الدكتور خالد إدريس، عن مشكلة التوحد ومعاناته مع طفله .
وقال إدريس خلال حديثه على برنامج الراصد المُذاع على قناة الإخبارية :” إذا ناديت ابنك بعد سنة ونصف أو سنتين ولم يجب فهناك مشكلة توحد.”
وأوضح أن الطفل في سن السنة ونصف أو السنتين لابد أن يعرف اسمه ويتكلم .
وأضاف:”من حديث الناس الذين أكدوا أن تأخر كلام ابني شيء طبيعي لن التفت للأمر حتى وصل عمره ٤ سنوات “، لافتًا أنه تمنى لو أحد أسعفه لكي يتحرك ويعلم أن ابنه ليس طبيعي.
فيديو | رئيس مجلس إدارة جمعية خطى التوحد الأهلية د. خالد إدريس: إذا ناديت ابنك بعد سنة ونصف أو سنتين ولم يجب فهناك مشكلة توحد#الراصد pic.twitter.com/DIw2RONQ25
— الراصد (@alraasd) November 2, 2023
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