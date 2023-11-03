علق الإعلامي الرياضي محمد العميري، على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بشأن إيقاف لاعب النصر تاليسكا ولاعب ضمك طارق حامد .

وقال العميري عبر حسابه على موقع “إكس”:”قرارات جريئة اتخذتها لجنة الانضباط والأخلاق تجاه تاليسكا لاعب النصر وطارق حامد لاعب ضمك”.

وأضاف:”ولازال الوسط الرياضي ينتظر مزيد من القرارات الصارمة ومنها تطبيق المادة 49 على كريستيانو بعد اللقطات التي نشرها الناقل الرسمي أسوة باللقطات التي تم الاخذ بها في عقوبة طارق حامد”.

وكان كريستيانو رونالدو قام بالاعتراض على حكم مباراة النصر والاتفاق، وطالبه بتغيير الحكم بسبب قراراته المثيرة للجدل في المباراة.