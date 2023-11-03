علق الإعلامي الرياضي محمد العميري، على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بشأن إيقاف لاعب النصر تاليسكا ولاعب ضمك طارق حامد .
وقال العميري عبر حسابه على موقع “إكس”:”قرارات جريئة اتخذتها لجنة الانضباط والأخلاق تجاه تاليسكا لاعب النصر وطارق حامد لاعب ضمك”.
وأضاف:”ولازال الوسط الرياضي ينتظر مزيد من القرارات الصارمة ومنها تطبيق المادة 49 على كريستيانو بعد اللقطات التي نشرها الناقل الرسمي أسوة باللقطات التي تم الاخذ بها في عقوبة طارق حامد”.
وكان كريستيانو رونالدو قام بالاعتراض على حكم مباراة النصر والاتفاق، وطالبه بتغيير الحكم بسبب قراراته المثيرة للجدل في المباراة.
يااا بوي أنت اللي مثلك المفروض ما يتكلم بشي ما يفهمه **!!!
تعلم ماهو الإعلام الرياضي الحقيقي ** ترى الإعلام ماهو كلمتين تكتبها وبس **
طيب ليه ما تطالب لجنة الانضباط والأخلاق بشأن إيقاف البليهي على تصرفاته الزبالة مع بعض الاعبين **
ولا علشانه هلالي مرفوع عنه القلم ** (( قم بس قم ))** ههههههههههههههههه
لا يضر النصر نباح الكلاب ونهيق الحمير وصراخ النسوان وتنطط القردة ولا نجاسة تعصب الخنازير القذرة 💩🤡🐽🐶🐒🐵🦍🐷🦓🐽🦍🦓🐶🦍🐒🐵🐷🐽🐽🐽🐽🐷🐷🐷🐷🐶🐶🐶🦍🐒🐒🐒🐒توك طالع من مجاري وصرف صحي ونكرة مجهول يبحث عن الشهرة بمهاجة نادي النصر أنبح وناهق وتنطط ونباح ونهيق ماعنده إلا النصر
سمعني صياحك ههههههههه