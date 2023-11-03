قام أحد الشبان بتوثيق لحظة تغير حالة الطقس بأحد مناطق المملكة ، اليوم الجمعة .

وتسائل الشاب خلال مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر منصة «إكس» ، عن حالة الطقس الغيرة مستقرة التي تشهدها بعض مناطق المملكة ، مضيفاً أن الطقس بحالة جيدة لديه ، ليتفاجأ بعدها بعاصفة رعدية تضرب المنطقة .

والجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد ، توقع في تقريره عن حالة الطقس أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الحدود الشمالية.