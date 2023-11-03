كشفت الفنانة البحرينية هيفاء حسين لوعكة صحية هددتها بفقدان صوتها.

وذكرت الفنانة أن طبيبها المختص شرح لها تفاصيل حالتها الصحية حيث قال إن سبب فقدان صوتها يرجع إلى التهاب في أحبالها الصوتية وعضلات الفم، وهو السبب الذي جعل صوتها لم يعد كما كان قبل العلاج.

وأكدت أن صوتها أصبح ضعيف وأن الطبيب نصحها بمتابعة أخصائي نطق لتلقي العلاج اللازم، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بعد رحلة علاج استمرت شهرين تلقت فيها علاجاً بالكورتيزون.

ولفتت إلى أنها استجابت للتوجه إلى أخصائي نطق في أبو ظبي، مضيفة أنها على موعد مع تصوير عدد من الأعمال الفنية التي ترغب في الالتزام بها.