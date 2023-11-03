أعلن النادي الأهلي المصري أن نجمه المغربي رضا سليم ، خضع لجراحة ناجحة بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة ، وأنه سيغيب عن صفوف الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقررة لها الشهر المقبل في مدينة جدة .
وكان النجم المغربي تعرض لكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة فريقه الماضية أمام صندوانز الجنوب أفريقي بالدوري الأفريقي ، مما سيبعده عن المشاركة لمدة 3 أشهر .
والجدير بالذكر أن كأس العالم للأندية سيقام في مدينة جدة الشهر القادم ، بمشاركة كلًا من الاتحاد، الأهلي المصري، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كلوب ليون المكسيكي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني بالإضافة إلى البطل المنتظر لنسخة عام 2023 من بطولة كوبا ليبرتادوريس.
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