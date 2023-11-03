ظهر الطفل كميل من جديد بعد مرور 7 سنوات من لقائه مع الإعلامي الرياضي طلال الغامدي قبل مواجهة الهلال والفتح في دوري روشن .

ونشر الإعلامي الرياضي أحمد العجلان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة«إكس» ، أثناء لقائه بالطفل “كميل” وطلال الغامدي .

وقال الغامدي خلال الفيديو ، كان مقطع الطفل كميل أشهر فيديو تم تداوله عام 2017-2018 ، حيث وصل إلى أكثر من 700 مليون مشاهدة .

وكان كميل ظهر مع الغامدي في أحد اللقاءات التليفزيونية قبل 7 سنوات، وهو يرتدي قميص الهلال ولكنه يشجع نادي الفتح ، كما قال أشهر مقولة له “عايدي كلا واحد” .

وأوضح كميل أنه مازال يشجع الفتح ويتمنى فوزه اليوم على الهلال ، كما تم إهدائه قميص الفتح .

ويُذكر أن الهلال يواجه نظيره الفتح ، مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري روشن للمحترفين .