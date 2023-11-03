أعلنت لجنة حكام FIFA عن الحكام الذين سيشرفون على بطولة كأس العالم للأندية المقبلة والتي ستقام في مدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر .

واختارت اللجنة 24 حكمًا للمباريات ، بما في ذلك 5 حكام رئيسيين و10 حكام مساعدين و8 حكام فيديو وحكم مساعد، وتم تختيارهم بالتعاون الوثيق مع اتحادات FIFA القارية الستة.

وشهدت قائمة الحكام تواجد كل من محمد الهويش وخلف الشمري وياسر السلطان ، حيث تم اختيارهم من المملكة .

وسيحضر جميع حكام المباريات الذين تم اختيارهم الندوة التحضيرية التي تبدأ في جدة يوم 7 ديسمبر وتستمر حتى 11 ديسمبر.