خطفت الفنانة الكويتية نوال الأنظار ، بعباءة بيضاء أنيقة ومحتشمة ظهرت بها في مدينة العلا .
وجاء ذلك أثناء زيارتها للمنطقة الأثرية ، حيث التقطت صوراً بأكثر من إطلالة وكانت أبرزها العباءة المحتشمة اختارتها نوال وهي تقوم برفع يدها إلى السماء .
والجدير بالذكر أن نوال تحيي أول حفل غنائي لها ، اليوم الجمعة ، على خشبة مسرح «مرايا»، ضمن فعاليات مهرجان «لحظات العلا» الذي يشهد إقامة العديد من الفعاليات الفنية والموسيقية والثقافية المتنوعة، بمشاركة العديد من النجوم العرب والعالميين .
ايواااا هذي هي الفنانه الراكده و المتزنه بفنها ** مو الفنانه المرجوحة ** هههههههههههه
ومحتشمة !!!! ماهذا الاسلوب والطرح ، ليش هل تعودت او شاهدت يا محرر الخبر نوال ظهورها غير محتشمة …