خطفت الفنانة الكويتية نوال الأنظار ، بعباءة بيضاء أنيقة ومحتشمة ظهرت بها في مدينة العلا .

وجاء ذلك أثناء زيارتها للمنطقة الأثرية ، حيث التقطت صوراً بأكثر من إطلالة وكانت أبرزها العباءة المحتشمة اختارتها نوال وهي تقوم برفع يدها إلى السماء .

والجدير بالذكر أن نوال تحيي أول حفل غنائي لها ، اليوم الجمعة ، على خشبة مسرح «مرايا»، ضمن فعاليات مهرجان «لحظات العلا» الذي يشهد إقامة العديد من الفعاليات الفنية والموسيقية والثقافية المتنوعة، بمشاركة العديد من النجوم العرب والعالميين .