أعلنت جامعة جدة ، اليوم الجمعة ، عن تعليق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية ، ليوم غدٍ السبت ، وتحويل المحاضرات إلى نظام التعليم عن بُعد.

وجاء ذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ؛ وحرصًا على سلامة الجميع .

ويُذكر أن المركز الوطني للأرصاد ، توقع في تقريره عن حالة الطقس ، بأنه لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المملكة.