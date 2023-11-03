كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن تفاصيل استضافة كأس العالم 2034.

وذكر أنهم أوشكوا على الإنتهاء من تقديم الملف الذي سيقدموه للاتحاد الدولي لكرة القدم، مضيفا أنه سيتم الإعلان في يوليو عن المدن التي تستضيف مونديال 2034، وذلك بحسب ذكره في قناة mbc.

وأشاد بدعم القيادة لقطاع الرياضة، مضيفا أن أكثر 130 اتحاد كرة القدم أكدوا دعمهم لملف المملكة في استضافة المونديال، مؤكدا أن مراكز اكتشاف المواهب في مناطق المملكة انطلق بإشراف مدربين ونجوم المنتخب الوطني السابقين لتجهيز جيل جديد في مونديال 2034.

وأبدى احترامه لقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن مباراة الاتحاد وسباهان، مضيفا أن قرار الاتحاد الآسيوي يؤكدا أنه لن يسمح لاستخدام ملاعب كرة القدم لأغراض أخرى.