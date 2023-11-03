ظهر لاعب المنتخب الوطني والشباب السابق سعيد العويران ، برفقة الإعلامية المصرية مي حلمي ، في مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن .

وأظهرت صورة متداولة عبر منصة «إكس» ، تواجد العويران ومي حلمي ، في مدرجات الفريق الشبابي .

وكان الشباب فاز على نظيره الاتحاد ، بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري روشن للمحترفين.