ظهر لاعب المنتخب الوطني والشباب السابق سعيد العويران ، برفقة الإعلامية المصرية مي حلمي ، في مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن .
وأظهرت صورة متداولة عبر منصة «إكس» ، تواجد العويران ومي حلمي ، في مدرجات الفريق الشبابي .
وكان الشباب فاز على نظيره الاتحاد ، بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري روشن للمحترفين.
يااا صبر الأرض ****
أيش الحل مع الدلوخ اللي زادوا هالأيام عندنا **
زليخة تشيل شنط مي حلمي من المطار الى الفندق،، ومسوي خوي وهي قلبتة شغالة،، حسافة والله
لابسه نظارات موديل خشم اللي جنبي ..خلق الله حسن
العويران مريض الله يشافيه !!
العويران هذا مافيه احد يربيه ويعلمه الصح من الخطأ
هذا كيف احد يحترمة وكيف باقي يطلع في الاعلام
خلق الله حسن ، يارجل استح على وجهك البس صح وحسن من هيئتك ومظهرك…