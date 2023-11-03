أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج ، أن هناك بعض الجماهير لا تتابع المباريات إلا للبحث عن الحالات التحكيمية للمنافسين .

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، “بعض الجماهير لا تتابع مباريات كرة القدم الا للبحث عن حالات تحكيمية تعالج بها قناعاتهم بوجود امتيازات تحكيمية لمنافسيهم” .

ولفت إلى”كرة القدم متعه فنية لكن هناك من لايستطيع الاستمتاع بها ، المشاعر والأفكار السلبيه إدمان وبعض الأحيان رزق ، الله يصلح حالنا وحالكم” .