علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج ، على خسارة نادي الاتحاد أمام نظيره الشباب في منافسات الجولة الـ 12 من دوري روشن للمحترفين.

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، “الخلود عاشر الدرجة الأولى أحرجك والشباب بربع عافيته كشفك ، باقي أقل من 39 يوماً على مونديال الأندية ، الوقت ضيق جداً للتعديل” .

وأضاف : “اقترح الكابتن الكبير سعد الشهري لانقاذ صورة الأندية السعودية في هذا المحفل الدولي ، هذة توصيتي لمن يملك القرار ، نونو سانتو انكشف تماماً” .

وكان الاتحاد خسر من نظيره الشباب بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ، ضمن منافسات دوري روشن.