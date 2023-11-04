أكدت دراسة أمريكية حديثة أن استخدام الملح في الطعام بشكل منتظم قد يزيد من خطر إصابتك بمرض السكري من النوع الثاني.

وقال المعد الرئيسي للدراسة البروفيسور بكلية الصحة العامة والطب الاستوائي بـ”جامعة تولين” بأمريكا، لو تشي، إننا كنا نعلم أن الحد من الملح يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، لكن هذه الدراسة تظهر لأول مرة أن استبعاد الملح من المائدة يمكن أن يساعد في الوقاية من السكري.

وأشار إلى أن الفريق البحثي ركز على اختبار مؤشر سلوكي جديد لتناول الملح على المدى الطويل، وأخذ الباحثون في الاعتبار عوامل تشمل العمر والجنس والعرق والخصائص الجسدية، بما في ذلك الطول والوزن ومحيط الورك والتدخين والشرب ومستويات النشاط البدني والدخل ومستويات التعليم.

ولفت إلى أنه على مدى متابعة استمرت نحو 12 عاماً، أصيب أكثر من 13 ألف شخص بمرض السكري من النوع الثاني، ووجد الباحثون أن الذين أبلغوا عن إضافة الملح إلى طعامهم “أحياناً” أو “عادة” أو “دائماً” كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 13% و20% و39% على التوالي، مقارنة بأولئك الذين “لم يسبق لهم مطلقاً”، أو “نادراً” إضافة الملح.