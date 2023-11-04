كشف استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور أكرم الحازمي ، عن خطورة مضاعفات الإصابة بفيروسات الإنفلونزا.

وقال الحازمي ، ” أن الإنفلونزا من الممكن أن تتسبب بمضاعفات خطيرة مما يجعلها من أهم الأمراض التي تسبب الوفاة ، فهي تعد خامس مسبب للوفاة في المملكة حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة” ، وفقًا لحديثه مع قناة «الإخبارية» .

كما أوضح أن الزكام نادراً ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصيب الجهاز التنفسي السفلي، بعكس الإنفلونزا التي قد تؤدي الإصابة بها إلى أعراض اتهابات الرئة والشعب الهوائية.

ولفت إلى أن معظم الأمراض التنفسية يكون علاجها موجه للأعراض مثل خافض الحرارة ومسكنات الآلام ويتم التفريق بين الزكام والإنفلونزا من خلال حدة الأعراض والمضاعفات.