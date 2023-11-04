أعلن نادي ليل الفرنسي ، اليوم الجمعة ، منع جماهيره من السفر إلى مرسيليا ، تخوفًا من وقوع أعمال شغب بعدما تأجلت مباراة أولمبيك مرسيليا أمام ضيفه أولمبيك ليون إثر تعرض حافلة ليون لهجوم .

وقال النادي في بيان له : “قررت السلطات صباح اليوم أنها لن تكون قادرة على ضمان سلامة 250 من مشجعي ليل الذين كانوا يخططون للسفر إلى مرسيليا، فيجب على ليل أن يأخذ في الاعتبار القرار لحماية أنصاره من أي مشاكل محتملة”.

ويواجه ليل نظيره مرسيليا ، غداً السبت ، على ملعب فيلودروم، بعدما ألغيت مباراة كان من المقرر أن يستضيفها يوم الأحد الماضي أمام ليون بعدما تعرضت حافلة ليون أثناء توجهها إلى الملعب.

والجدير بالذكر أن حافلة ليون تعرضت للرشق بالحجارة ، مما أسفر عن إصابة مدرب ليون فابيو جروسو، الذي فاز مع إيطاليا بكأس العالم 2006 .