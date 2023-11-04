تفاجأ الحضور في حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله، بأحد الفتيات بالرياض وهي تحكي له عن معاناتها بعد الطلاق وتطلب منه غناء ” فزيت من نومي ” .

وخلال لحظة صمت عمت الحفل، استغلت الفتاة الفرصة وصرخت قائلة:” أنا اتطلقت الأسبوع اللي فات وأبيك تغني فزيت من نومي أنادي لك.”

وأجهش الحضور بالضحك بعد حديثها بينما نظر لها عبدالمجيد وهو مبتسم بصمت، ويلبي طلبها ويغني .