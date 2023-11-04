تفاجأ الحضور في حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله، بأحد الفتيات بالرياض وهي تحكي له عن معاناتها بعد الطلاق وتطلب منه غناء ” فزيت من نومي ” .
وخلال لحظة صمت عمت الحفل، استغلت الفتاة الفرصة وصرخت قائلة:” أنا اتطلقت الأسبوع اللي فات وأبيك تغني فزيت من نومي أنادي لك.”
وأجهش الحضور بالضحك بعد حديثها بينما نظر لها عبدالمجيد وهو مبتسم بصمت، ويلبي طلبها ويغني .
لا حول ولا قوة إلا بالله **
مطلقة من أسبوع وجايه حفلة لتسمع أغاني عبدالمجيد ** وين ايام العده ** ولا ماعندك خبر عنها **!!!!
لاخجل ولا حياء ولا أحترام للقيم ولا ……………… *** الدنيا خلاص في الباي باي صارت **